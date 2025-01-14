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لقاء ودي يجمع قلب الوطن للتنمية المستدامة وكنوز للتراث و التنمية - أخبار كلمتك

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لقاء ودي يجمع قلب الوطن للتنمية المستدامة وكنوز للتراث و التنمية - أخبار كلمتك

لقاء ودي يجمع قلب الوطن للتنمية المستدامة وكنوز للتراث و التنمية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:07 مساءً - كلمتك/ خاص

في خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً، اجتمعت مؤخراً مؤسستا "قلب الوطن للتنمية المستدامة" و"كنوز للتراث" في لقاء ودي مثمر. هذا اللقاء الذي يمثل نقطة تحول في مسيرة العمل التطوعي والمجتمعي، يهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسستين، سعياً إلى تحقيق أهداف مشتركة تخدم الوطن والمجتمع.

وذكر اللقاء أن أهداف الشراكة المستقبلية تتمثل في: 
* تنفيذ مشاريع مشتركة: تسعى المؤسستان إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تجمع بين الحفاظ على التراث وتطوير المجتمع.
* تبادل الخبرات والكفاءات: سيتم تبادل الخبرات والكفاءات بين المؤسستين، مما يساهم في تطوير قدرات العاملين.
* بناء شبكات علاقات: سيتم بناء شبكات علاقات واسعة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد المهتمين بالتنمية المستدامة والحفاظ على التراث.

أبرز النقاط التي تم تناولها خلال اللقاء:
* التراث الوطني: تم التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الوطني، وتطوير البرامج والمشاريع التي تساهم في حمايته وتعريفه للأجيال القادمة.
* التنمية المستدامة: تم مناقشة أهمية تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير مشاريع بيئية واجتماعية واقتصادية تساهم في تحسين جودة الحياة.
* المسؤولية المجتمعية: تم التأكيد على أهمية دور المؤسسات في خدمة المجتمع، وتقديم الدعم للفئات المستضعفة.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مؤسستي "قلب الوطن للتنمية المستدامة" و"كنوز للتراث"، ويفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك. من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات، يمكن للمؤسستين تحقيق إنجازات كبيرة في خدمة المجتمع والوطن.*

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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