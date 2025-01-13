فتحي بن لزرق يفجرها ويكشف امر هام وخطير - أخبار كلمتك

تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن خطوة خطيرة اقدمت عليها مليشيا الحوثي الانقلابية مؤخراً



وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:



هام وخطير..!

بحسب وثائق اطلعت عليها مؤخرا ً فان الحوثيين وبمعاونة جهات اجنبية شرعوا خلال الاشهر الماضية باستصدار تصاريح لشركة اجنبية تقوم باعمال بحرية في البحر الاحمر عبر عدد من وزارات الحكومة الشرعية في عدن ومن خلال شركة محلية مقرها في مديرية المعلا بعدن..



وتابع بالقول:

توضح الوثائق ان شركة تطلق على نفسها Gulf Agency Company مركزها الرئيسي عدن - المعلا قامت خلال الاشهر الماضية بالتخاطب مع وزارة النقل في عدن متبوعة بتخاطب اخر مع وزارة الاتصالات بهدف الشروع بمد كابل بحري لصالح "تيليمن" صنعاء وهو المشروع الظاهر على الورق في حين لا يٌعلم حقيقة هذا المشروع .

مضيفاً في منشوره قائلاً:

وفق المعلومات التي تحصلنا عليها فإن المشروع يتضمن تعزيز قدرات الحوثيين في مجال الإتصالات الفائقة السرعة والتي قد تستخدم لأغراض عسكرية والتي ستكون منفصلة عن الإستخدام المدني.

وفق الوثائق المقدمة بهدف انتزاع التصاريح لبدء العمل دولياً فان التصاريح ستكون صادرة من الحكومة الشرعية اليمنية في حين ان جميع الاعمال التنفيذية ستتم عبر صنعاء وباشراف حوثي مباشر وصولا الى الحديدة وهذا بحد ذاته فضيحة كبرى .



واردف بن لزرق في منشوره قائلاً:

يضع هذا المشروع الامن القومي اليمني والعالمي و(السعودي) على وجه التحديد في موضع الخطر خصوصا مع تزايد الاعمال العدائية في البحر الأحمر ويتطلب تحقيقا عاجلاً لمعرفة الطريقة التي تمت بها عمليات المتابعة لإستخراج وثائق الموافقة على هذا المشروع البحري(الخطير).



مختتما منشوره بالقول:

وفق مصادري فأن القيادة العليا للدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس الوزراء لم تتم احاطتهم بإي شيء عن ماهية هذا المشروع الى ان تسربت بعض وثائقه.

نسخة مع التحية

مجلس القيادة الرئاسي

رئاسة مجلس الوزراء

قيادة التحالف العربي في اليمن