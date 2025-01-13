اول توضيح امني بشان القبض على قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك



ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز القبض على المتهم الرئيسي في قضية القتل العمد التي وقعت في 31 من ديسمبر بالعام الماضي.

المتهم الأول يدعى (و.ك.ع.م.م)، المعروف بلقب "وليد شلعة"، تم ضبطه بالتعاون مع قوات الجيش ولواء النصر في منطقة الأحطوب بجبل حبشي، حيث كان منتحلًا هوية شخص آخر.

وتشير القضية إلى تورط المتهمين الثلاثة: (و.ك.ع.م.م) الملقب "وليد شلعة" - (م.ع.ع.س.ق) - (ع.أ.م.ع.س.ح)، في قتل المجني عليه (س.م.ف.ف.س) في حادثة اعتداء بالطعن بسبب خلافات شخصية.

وفي حادثة منفصلة، أُبلغت الشرطة عن قيام المدعو (م.ع.ك.ع.ح)، البالغ من العمر 20 عامًا ويعمل عاملًا في المجمع الصناعي، بطعن زميله (إ.أ.ن.ع)، البالغ من العمر 30 عامًا، بطعنة واحدة في الظهر باستخدام سلاح أبيض (جنبية). نتج عنها إصابة المجني عليه، إثر خلافات سابقة بين الطرفين.

وتم ضبط المتهم رهن الإجراءات القانونية.

