عاجل:اول صور لقتلى الاشتباكات داخل الحديقة - أخبار كلمتك

قال شهود عيان:نشب اشتباك بالايدي بين اولاد الجبني من مدينه الضالع وبين احد من اولاد عبد الباري من اهالي الكبار بالضالع..

واضافوا:بعدها قام اولاد عبد الباري باحضار السلاح وفور قدومهم الى سوق الحديقه وهو مكتض بالمواطنين موالعه السوق، تم اطلاق النار من قبلهم ادى ذالك الى اصابه سته من المواطنين احدهم تعرض لطلقه بالرأس.. اثنين من المصابين من مديريه حجر.

من/عرفان الجحافي