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عاجل:اول صور لقتلى الاشتباكات داخل الحديقة - أخبار كلمتك

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عاجل:اول صور لقتلى الاشتباكات داخل الحديقة - أخبار كلمتك

عاجل:اول صور لقتلى الاشتباكات داخل الحديقة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 08:58 مساءً - كلمتك/خاص:

قال شهود عيان:نشب اشتباك بالايدي بين اولاد الجبني من مدينه الضالع وبين احد من اولاد عبد الباري من اهالي الكبار بالضالع.. 
واضافوا:بعدها قام اولاد عبد الباري باحضار السلاح وفور قدومهم الى سوق الحديقه وهو مكتض بالمواطنين موالعه السوق، تم اطلاق النار من قبلهم ادى ذالك الى اصابه سته من المواطنين احدهم تعرض لطلقه بالرأس.. اثنين من المصابين من مديريه حجر. 
من/عرفان الجحافي

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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