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رئيس مجلس القيادة يعزي ملك الاردن - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يعزي ملك الاردن - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي ملك الاردن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 06:52 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى اخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور لها بأذن الله تعالى الاميرة ماجدة، زوجة صاحب السمو الامير زيد بن رعد التي انتقلت الى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعمل الاجتماعي، والخيري.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن خالص التعازي، واصدق المواساة لأخيه الملك عبدالله الثاني ولعائلة الفقيدة والشعب الاردني الشقيق بهذا المصاب الاليم.

واشاد فخامته بمناقب الفقيدة واسهاماتها التطوعية الاجتماعية والانسانية الجليلة، خاصة في مجال توفير الرعاية الاساسية للاجئين والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، سائلاً الله ان يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة، وان يلهم جلالته والعائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، وان يحفظ المملكة الاردنية الهاشمية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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