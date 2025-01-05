القبض على شخص متهم بسرقة أغراض بقيمة يتجاوز 3 ملايين ريال - أخبار كلمتك

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية غيل باوزير في محافظة حضرموت، من إلقاء القبض على متهم بسرقة ثلاثة منازل، وأجهزة إلكترونية وأدوات منزلية، يتجاوز إجمالي قيمتها ثلاثة ملايين ريال يمني.

وقالت الأجهزة الأمنية إنها ألقت القبض على المدعو (ف. س. ب)، البالغ من العمر 31 عاماً، وذلك بتهمة سرقة أدوات منزلية وأجهزة إلكترونية من ثلاثة منازل بمدينة الغيل.

وأشار إلى أنه تم ضبط المتهم بعد جهود مكثفة في جمع المعلومات والتحريات، بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 300,000 ريال يمني، وشاشتان تلفاز، ودبة غاز، وكفرات مركبة “تكتك”، وجهاز آيباد، وثلاث مراوح، وتوصيلات كهربائية، وجهاز بطاريات.

وأكد أن التحقيقات أظهرت قيمة المسروقات في المنزل الأول والثاني والثالث بحوالي 3,300,000 ريال يمني.

