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القبض على شخص متهم بسرقة أغراض بقيمة يتجاوز 3 ملايين ريال - أخبار كلمتك

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القبض على شخص متهم بسرقة أغراض بقيمة يتجاوز 3 ملايين ريال - أخبار كلمتك

القبض على شخص متهم بسرقة أغراض بقيمة يتجاوز 3 ملايين ريال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 06:32 مساءً - كلمتك/خاص:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية غيل باوزير في محافظة حضرموت، من إلقاء القبض على متهم بسرقة ثلاثة منازل، وأجهزة إلكترونية وأدوات منزلية، يتجاوز إجمالي قيمتها ثلاثة ملايين ريال يمني.

وقالت الأجهزة الأمنية إنها ألقت القبض على المدعو (ف. س. ب)، البالغ من العمر 31 عاماً، وذلك بتهمة سرقة أدوات منزلية وأجهزة إلكترونية من ثلاثة منازل بمدينة الغيل.

وأشار إلى أنه تم ضبط المتهم بعد جهود مكثفة في جمع المعلومات والتحريات، بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 300,000 ريال يمني، وشاشتان تلفاز، ودبة غاز، وكفرات مركبة “تكتك”، وجهاز آيباد، وثلاث مراوح، وتوصيلات كهربائية، وجهاز بطاريات.

وأكد أن التحقيقات أظهرت قيمة المسروقات في المنزل الأول والثاني والثالث بحوالي 3,300,000 ريال يمني.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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