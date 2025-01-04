محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

صرف مرتبات وزارة الدفاع وهؤلاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صرف مرتبات وزارة الدفاع وهؤلاء - أخبار كلمتك

صرف مرتبات وزارة الدفاع وهؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 07:57 مساءً - كلمتك: خاص


 

أفادت مصادر تفاصيل جديدة بشأن صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2024

وأكدت المصادر عن صرف المرتبات لمنتسبي وزارة الدفاع "اللواء الثالث مشاة - لواء الحماية - اللواء السابع مشاة جبلي" عبر شبكة القطيبي لحظات

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أمريكا تكشف طريق اسقاط الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق