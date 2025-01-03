تعرف على مستجدات الكهرباء بعدن ورفض هذا المسؤول تزويد المحطة بالوقود - أخبار كلمتك

في آخر مستجدات كهرباء العاصمة عدن ، يستمر العجز الحالي في التيار الكهربائي بـ 14 ساعة انقطاع مقابل ساعتين تشغيل، وهو نفس الوضع الذي كان عليه يوم أمس.

الوعود بحلول مؤقتة:

هناك توقعات بوصول قواطر محملة بالنفط الخام من مأرب فجر الغد.

في حال وصول النفط الخام من مأرب وتشغيل محطة الرئيس ظهرًا ، سينخفض العجز مساء الجمعة إلى 5 ساعات انقطاع مقابل ساعتين تشغيل.

إذا لم تصل الشحنة أو لم يتم تشغيل المحطة، سيستمر العجز كما هو اليوم.

تعقيدات حضرموت:

الشيخ بن حبريش لا يزال يمنع تحريك قواطر النفط الخام إلى محطة الرئيس في عدن.

خزان ميناء الضبة ممتلئ بأكثر من 3 ملايين برميل، والإنتاج متوقف بسبب منع تصدير النفط الخام إلى الخارج منذ أكثر من عامين، ولا توجد محطات كهرباء في حضرموت تعمل بالنفط الخام، ورغم ذلك يتم منع تحريك كميات منه إلى محطة الرئيس بعدن.

منذ توقف تموين حضرموت لمحطة الرئيس بالنفط الخام، توقف خلال الفترة الماضية نفط مأرب أيضًا، وكأن لسان حالهم يقول: "قد عيال عمكم قطعوا عليكم". لكن هناك وعود باستئناف الضخ من مأرب خلال الأيام القادمة لكن بكمية أقل.

محطات التوليد بالديزل:

كل محطات التوليد بالديزل خارج الخدمة باستثناء محطة المنصورة بقدرة 40 ميجا فقط.

الجهود لإقناع تجار المشتقات النفطية بتوفير كميات إضافية من الديزل لمحطات الكهرباء والسداد بالآجل باءت بالفشل.

الوضع بحاجة إلى تدخل عاجل لتجنب تفاقم الأزمة ومعاناة المواطنين.

*عبدالرحمن أنيس

