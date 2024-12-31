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البنتاغون يكشف عن ضربة أمريكية بريطانية كبرى تقصم ظهر الحوثيين - أخبار كلمتك

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البنتاغون يكشف عن ضربة أمريكية بريطانية كبرى تقصم ظهر الحوثيين - أخبار كلمتك

البنتاغون يكشف عن ضربة أمريكية بريطانية كبرى تقصم ظهر الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:08 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشف البنتاغون تفاصيل جديدة بشأن الضربة العسكرية ضد مليشيا الحوثي


واكد البنتاغون عن تدمير موقع رادار ساحلي و7 صواريخ كروز تابعة للحوثيين

موضحاً ان الغارات الأميركية البريطانية أسفرت عن تدمير طائرات مسيرة هجومية

مشيراً ان هذه الضربات تأتي ضمن جهود متواصلة لإضعاف الحوثيين المدعومين من إيران


في غضون ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الحالي على اليمن ليس إسرائيليا.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم استهداف مطار بن غوريون قرب تل أبيب ومحطة كهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخين باليستيين.

وقالت الجماعة إنها استهدفت في الوقت نفسه حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" بعدد كبير من الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة (كروز) أثناء "تحضير القوات الأميركية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا".

وأوضح الناطق العسكري باسم الجماعة أن هذه العمليات تأتي ضمن "المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد"، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي الآونة الأخيرة، تكررت الضربات الصاروخية من اليمن على إسرائيل، في حين ردت تل أبيب قبل أيام بهجوم جوي هو الرابع من نوعه استهدف صنعاء والحديدة.

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع باشرت جماعة أنصار الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 باستهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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