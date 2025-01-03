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قتلى باندلاع اشتباكات باهم مناطق الحو ثيين - أخبار كلمتك

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قتلى باندلاع اشتباكات باهم مناطق الحو ثيين - أخبار كلمتك

قتلى باندلاع اشتباكات باهم مناطق الحو ثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 01:12 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت مدينة رداع، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، تصعيداً خطيراً في أعمال العنف، حيث لقي الشاب نصر العزار مصرعه بنيران مسلحين قبليين من آل النصيري.

وجاءت هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من مقتل الشاب عبدالله النهاسة في حادثة أخرى، حيث كان يحاول فض اشتباك عائلي، مما يعكس حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي تلعب دوراً كبيراً في إذكاء الخلافات القبلية في رداع، وذلك من خلال التدخل في النزاعات المحلية ودعم أطراف على حساب أخرى، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات وزيادة عدد الضحايا.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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