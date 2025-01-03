قتلى باندلاع اشتباكات باهم مناطق الحو ثيين - أخبار كلمتك

شهدت مدينة رداع، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، تصعيداً خطيراً في أعمال العنف، حيث لقي الشاب نصر العزار مصرعه بنيران مسلحين قبليين من آل النصيري.

وجاءت هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من مقتل الشاب عبدالله النهاسة في حادثة أخرى، حيث كان يحاول فض اشتباك عائلي، مما يعكس حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي تلعب دوراً كبيراً في إذكاء الخلافات القبلية في رداع، وذلك من خلال التدخل في النزاعات المحلية ودعم أطراف على حساب أخرى، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات وزيادة عدد الضحايا.

