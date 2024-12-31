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الكشف عن تفاصيل احداث قصر المعاشيق في عدن وسيطرة الانتقالي على نقطة بمحيط القصر - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل احداث قصر المعاشيق في عدن وسيطرة الانتقالي على نقطة بمحيط القصر - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل احداث قصر المعاشيق في عدن وسيطرة الانتقالي على نقطة بمحيط القصر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:قبل ايام جاءت قوة من الانتقالي ووضعت طقما بجانب نقطة الحماية الرئاسية التابعة لفضل حنش ، وموقعها بعد مسجد التوحيد في قصر المعاشيق وصباح اليوم حدث احتكاك بين النقطة والطقم وجاءت تعزيزات وتراجع افراد النقطة الى اعلى القصر.
واضاف: لاحقا عاد افراد فضل حنش الى موقعهم في نقطة المسجد ، وبقي الوضع كما كان عليه في السابق ، افراد فضل حنش متواجدون في النقطة وبجانبهم طقما للانتقالي.
واختتم:لدى فضل حنش اربع نقاط في معاشيق تبدأ من عند المسجد الى اعلى القصر ، فيما يسيطر الانتقالي على بوابة مدخل القصر التي تسمى "بوابة الكعبي" على خط مصلحة الهجرة والجوازات.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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