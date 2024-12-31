الكشف عن تفاصيل احداث قصر المعاشيق في عدن وسيطرة الانتقالي على نقطة بمحيط القصر - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:قبل ايام جاءت قوة من الانتقالي ووضعت طقما بجانب نقطة الحماية الرئاسية التابعة لفضل حنش ، وموقعها بعد مسجد التوحيد في قصر المعاشيق وصباح اليوم حدث احتكاك بين النقطة والطقم وجاءت تعزيزات وتراجع افراد النقطة الى اعلى القصر.

واضاف: لاحقا عاد افراد فضل حنش الى موقعهم في نقطة المسجد ، وبقي الوضع كما كان عليه في السابق ، افراد فضل حنش متواجدون في النقطة وبجانبهم طقما للانتقالي.

واختتم:لدى فضل حنش اربع نقاط في معاشيق تبدأ من عند المسجد الى اعلى القصر ، فيما يسيطر الانتقالي على بوابة مدخل القصر التي تسمى "بوابة الكعبي" على خط مصلحة الهجرة والجوازات.