قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:قبل ايام جاءت قوة من الانتقالي ووضعت طقما بجانب نقطة الحماية الرئاسية التابعة لفضل حنش ، وموقعها بعد مسجد التوحيد في قصر المعاشيق وصباح اليوم حدث احتكاك بين النقطة والطقم وجاءت تعزيزات وتراجع افراد النقطة الى اعلى القصر.
واضاف: لاحقا عاد افراد فضل حنش الى موقعهم في نقطة المسجد ، وبقي الوضع كما كان عليه في السابق ، افراد فضل حنش متواجدون في النقطة وبجانبهم طقما للانتقالي.
واختتم:لدى فضل حنش اربع نقاط في معاشيق تبدأ من عند المسجد الى اعلى القصر ، فيما يسيطر الانتقالي على بوابة مدخل القصر التي تسمى "بوابة الكعبي" على خط مصلحة الهجرة والجوازات.
الكشف عن تفاصيل احداث قصر المعاشيق في عدن وسيطرة الانتقالي على نقطة بمحيط القصر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:07 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:قبل ايام جاءت قوة من الانتقالي ووضعت طقما بجانب نقطة الحماية الرئاسية التابعة لفضل حنش ، وموقعها بعد مسجد التوحيد في قصر المعاشيق وصباح اليوم حدث احتكاك بين النقطة والطقم وجاءت تعزيزات وتراجع افراد النقطة الى اعلى القصر.
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:قبل ايام جاءت قوة من الانتقالي ووضعت طقما بجانب نقطة الحماية الرئاسية التابعة لفضل حنش ، وموقعها بعد مسجد التوحيد في قصر المعاشيق وصباح اليوم حدث احتكاك بين النقطة والطقم وجاءت تعزيزات وتراجع افراد النقطة الى اعلى القصر.
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