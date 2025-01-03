الرياضة - 09:41 - البلطي بـ70 جنيها.. سعر السمك والجمبري اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:41 صباحاً - سعر السمك والجمبري اليوم.. حالة من الاستقرار سيطرت على أسعار المأكولات البحرية بمختلف أنواعها منها الأسماك والجمبري في صباح تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الأسماك والجمبري اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر السمك البلطي اليوم

- سعر السمك البلطي الكبير اليوم، يتراوح ما بين 71 و 75 جنيهًا للكيلو.

- استقر سعر السمك البلطي الوسط، ما بين 66 و 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك البلطي الأسواني، فيتراوح سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر السمك الفيلية البلطي المجمد، إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم الجمعة 3 يناير 2025

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ليتراوح ما بين 180 و 320 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 70 و 110 جنيه.

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 و 150 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص - لوت»، سجل من 150 إلى 350 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 150 إلى 350 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح ما بين 90 و 245 جنيهًا.

- بلغ سعر البوري من 125 إلى 185 جنيهًا.

- بينما سجل السمك البوري الأصغر حجمًا، من 90 لـ 110 جنيهات.

أسعار الجمبري اليوم الجمعة 3 يناير 2025

- سجل الجمبري الجامبو، سعرًا يتراوح بين 580 و 680 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يبلغ ما بين 510 و 550 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 380و 480 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 150 و 350جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و475 جنيهًا للكيلو.