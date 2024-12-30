قاضي وحارس قضائي ينهبون ايرادات منتجع سياحي كبير في دمت والسلطات لاتحرك ساكنا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:49 مساءً - يستمر رئيس محكمة دمت وحارسه القضائي والمحاسب على نهب منتجع الاسدي السياحي بدمت بمحافظة الضالع من عامين ونصف.

وقالت مصادر لكريتر سكاي:منذ عامين ونصف لايعلم مالك منتجع الاسدي السياحي في دمت عن مصير الايرادات التي ينهبها رئيس محكمة دمت جابر الحذرمي والحارس القضائي علي محمد الغرباني والمحاسب محمد علي الظاهري منذ عامين ونصف

واضافت:رئيس المحكمة الحذرمي رمى بالتوجيهات عرض الحائط ويقوم بنهب ايرادات المنتجع المقدرة بعشرات الملايين دون ان يودعها بحساب بنكي باسم المنتجع.

واختتمت:لا احد يعلم كم قيمة الايرادات بالضبط ولا اين تذهب حيث ان الحارس القضائي والمحاسب يتقاسموها مع رئيس المحكمة حيث اننا نطالب السلطات بالتدخل لوقف النهب العام للمنتجع الذي هو اول منتجع مرخص من الهيئة العامة للاستثمار