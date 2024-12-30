النيابة توقف مسوول حكومي في عدن - أخبار كلمتك

استجابة النيابة العامة لشكوى هيئة الآثار والمتاحف وتأمر بتوقيف المهندس/ ناصر عبدالرزاق مقبل الدبعي، مدير هيئة المدن التاريخية بعدن، لإنعدام الصفة القانونية.

وقال الناشط وديع امان:

#للتوضيح ما تسمى بهيئة المحافظة على المدن التأريخية، هي هيئة مستحدثة وجديدة تفرضها (صنعاء) مع الإصرار بإستلام مبالغ الدعم الدولي وتصريف الدعم تحت مسمى (مشاريع الحفاظ على التراث في عدن) وذلك يتم بتواطئ وتدليس من مكتب اليونسكو بعدن ويديره شاب صغير معلوماته محدودة عن عدن وإرثها وتاريخها العظيم ويتم توجيهه من قبل (جميح) الذي يصر على تجاهل وتهميش الجهات الحكومية والمنظمات المدنية الناشطة في مجال صون التراث بعدن !!

واختتم:

لو كان دخلوا من الباب لكانت الأمور طيبة ، لأن القفز من (الطاقة) مش حلو .. فهذه عدن وهذا تراثها الذي وهبنا أعمارنا لصونه والحفاظ عليه.

