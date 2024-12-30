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النيابة توقف مسوول حكومي في عدن - أخبار كلمتك

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النيابة توقف مسوول حكومي في عدن - أخبار كلمتك

النيابة توقف مسوول حكومي في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 12:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

استجابة النيابة العامة لشكوى هيئة الآثار والمتاحف وتأمر بتوقيف المهندس/ ناصر عبدالرزاق مقبل الدبعي، مدير هيئة المدن التاريخية بعدن، لإنعدام الصفة القانونية.
وقال الناشط وديع امان:
#للتوضيح ما تسمى بهيئة المحافظة على المدن التأريخية، هي هيئة مستحدثة وجديدة تفرضها (صنعاء) مع الإصرار بإستلام مبالغ الدعم الدولي وتصريف الدعم تحت مسمى (مشاريع الحفاظ على التراث في عدن) وذلك يتم بتواطئ وتدليس من مكتب اليونسكو بعدن ويديره شاب صغير معلوماته محدودة عن عدن وإرثها وتاريخها العظيم ويتم توجيهه من قبل (جميح) الذي يصر على تجاهل وتهميش الجهات الحكومية والمنظمات المدنية الناشطة في مجال صون التراث بعدن !!
واختتم:
لو كان دخلوا من الباب لكانت الأمور طيبة ، لأن القفز من (الطاقة) مش حلو .. فهذه عدن وهذا تراثها الذي وهبنا أعمارنا لصونه والحفاظ عليه.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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