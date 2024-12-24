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الكشف عن موعد توجيه اسرائيل لضربة عسكرية قاسية على صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن موعد توجيه اسرائيل لضربة عسكرية قاسية على صنعاء - أخبار كلمتك

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صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/

أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وللمرة الأولى علنا بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في إيران في يوليو تموز.


ويزيد ذلك الإقرار من مخاطر التوتر بين طهران وعدوها اللدود إسرائيل في منطقة تهتز بسبب حرب غزة والصراع في لبنان.

وقال كاتس “في هذه الأيام التي تتعرض فيها إسرائيل لصواريخ تطلقها جماعة الحوثي الإرهابية، أريد أن أنقل لهم رسالة واضحة في بداية تصريحاتي: لقد ألحقنا الهزيمة بحماس، وكذلك بجماعة حزب الله اللبنانية، وأصبنا أنظمة الدفاع الإيرانية بالعمى، وألحقنا أضرارا بأنظمة الإنتاج الإيرانية، وأسقطنا نظام (الرئيس بشار) الأسد في سوريا، ووجهنا ضربة قاسية لمحور الشر، وسوف نوجه تاليا ضربة قاسية أيضا لآخر الصامدين؛ جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن”.


وقال كاتس خلال أمسية لتكريم موظفي وزارة الدفاع إن إسرائيل “ستدمر بنيتهم ​​التحتية الاستراتيجية وستقطع رؤوس قادتهم، مثلما فعلت مع هنية (وخليفته يحيى) السنوار (والأمين العام السابق لحزب الله حسن) نصر الله في طهران وغزة ولبنان، وسنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء”.

وتهاجم الجماعة المتحالفة مع إيران في اليمن السفن التجارية في البحر الأحمر منذ ما يزيد على عام في محاولة لفرض حصار بحري على إسرائيل، قائلة إنها تشن هجماتها تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.


وقُتل هنية في طهران في أواخر يوليو تموز في عملية اغتيال حملت السلطات الإيرانية مسؤوليتها لإسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها بشكل مباشر عن مقتله في ذلك الوقت.

وكان هنية، الذي كان يقيم في قطر في العادة، وجها لدبلوماسية حماس الدولية مع احتدام الحرب على غزة بسبب الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وكان يشارك في محادثات غير مباشرة بوساطة دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وبعد مقتله بشهور، قتلت قوات إسرائيلية في غزة خليفته السنوار.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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