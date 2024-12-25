المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرا عالميا في طب أمراض مخ وأعصاب الأطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - يستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور ماساشى أوجاساورا “يابانى الجنسية”، استشارى طب مخ وأعصاب الأطفال فى الفترة من 21 فبراير وحتى 3 مارس 2025.

ومن المقرر أن يستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الواحدة حتى يوم 02/01/2025.

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