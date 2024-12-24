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اعلامي رياضي سعودي بارز: منتخب اليمن سيتحول الى برشلونة - أخبار كلمتك

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اعلامي رياضي سعودي بارز: منتخب اليمن سيتحول الى برشلونة - أخبار كلمتك

اعلامي رياضي سعودي بارز: منتخب اليمن سيتحول الى برشلونة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

فال اعلامي  رياضي سعودي بارز  أن منتخب اليمن سيتحول إلى برشلونة .

وقال وليد الفراج (إعلامي سعودي): وضع المنتخب السعودي صعب واتمنى من كل أفراد بعثة المنتخب السكوت إلى يوم المباراة ولا أحد يقول سنفعل وسنفعل.. 

واختتم: لا تضمنوا منتخب اليمن لانه سيتحول إلى برشلونة وبتشوفون منه العجب.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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