صحفي بارز يكشف تفاصيل صدور حكم ببراءة احمد ماهر بعدن ويؤكد بانه سيتم الافراج عنه بهذه الحالة - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس: أبلغني مصدر قضائي بالآتي : الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة عدن ، أصدرت صباح اليوم الأربعاء حكماً استئنافيا ينقض الحكم الابتدائي في قضية الزميل احمد ماهر ويقضي ببراءته من جميع التهم المنسوبة له

واضاف: النيابة الجزائية المتخصصة قدمت طعنا في الحكم الاستئنافي الذي يقضي ببراءة ماهر ، وسيتم رفع ملف القضية الى الدائرة الجزائية في المحكمة العليا للفصل النهائي فيه

واختتم: لا توجد أوامر بالافراج حتى اللحظة ، لكن من الممكن قانونيا اطلاق سراحه بضمانة تجارية تضمن حضوره لحين فصل المحكمة العليا في القضية

#عبدالرحمن_انيس