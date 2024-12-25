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اول تعليق للصحفي احمد ماهر عقب صدور الحكم بحقه في عدن - أخبار كلمتك

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صحفي بارز يكشف تفاصيل صدور حكم ببراءة احمد ماهر بعدن ويؤكد بانه سيتم الافراج عنه بهذه الحالة - أخبار كلمتك

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صحفي بارز يكشف تفاصيل صدور حكم ببراءة احمد ماهر بعدن ويؤكد بانه سيتم الافراج عنه بهذه الحالة - أخبار كلمتك

صحفي بارز يكشف تفاصيل صدور حكم ببراءة احمد ماهر بعدن ويؤكد بانه سيتم الافراج عنه بهذه الحالة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:22 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس: أبلغني مصدر قضائي بالآتي : الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة عدن ، أصدرت صباح اليوم الأربعاء حكماً استئنافيا ينقض الحكم الابتدائي في قضية الزميل احمد ماهر ويقضي ببراءته من جميع التهم المنسوبة له

واضاف: النيابة الجزائية المتخصصة قدمت طعنا في الحكم الاستئنافي الذي يقضي ببراءة ماهر ، وسيتم رفع ملف القضية الى الدائرة الجزائية في المحكمة العليا للفصل النهائي فيه

واختتم: لا توجد أوامر بالافراج حتى اللحظة ، لكن من الممكن قانونيا اطلاق سراحه بضمانة تجارية تضمن حضوره لحين فصل المحكمة العليا في القضية
#عبدالرحمن_انيس

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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