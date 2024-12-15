النيابة الجزائية المتخصصة في عدن تنفذ حكم القصاص الشرعي بحق مدانين بجريمة قتل - أخبار كلمتك

نفدت النيابة الجزائية المتخصصة محافظة عدن صباح اليوم في ساحة السجن المركزي بالمنصورة في محافظة عدن حكم القصاص الشرعي رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المحكوم عليهما محمد شكري علي أحمد و علي شكري علي أحمد لقتلهما عمداً وعدواناً المجني عليه أحمد محمد عمر عبادي.

وجرى تنفيد حكم الإعدام تطبيقاً لحكم المحكمة الجزائية المتخصصة عدن الصادر بتاريخ 2020/2/19م والذي قضى بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت في القضية الجنائية رقم 18 لسنة 2018م ج ج، المؤيد من الشعبة الجزائية محكمة إستئناف محافظة عدن بتاريخ 2022/12/25م، المؤيد من قبل الدائرة الجزائية المحكمة العليا بتاريخ 2024/6/2م، وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتاربخ 2024/11/12م.

وبعد أستكمال تلك الإجراءات وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بتاريخ 2024/9/9م بإستكمال إجراءات التنفيد، وبعد تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل النيابة الجزائية الإبتدائية المتخصصة محافظة عدن القاضي عبدالله محمد ناصر لصور، تم التنفيد بحضور رئيس نيابة إستئناف الجزائية المتخصصة محافظة عدن القاضي أنيس ناصر علي عُبادي، ووكيل نيابة السجن المركزي القاضي ناصر مدهش، ومدير السجن المركزي نقيب اليهري، وأولياء دم المجني عليه وعدد من من أفراد الأمن و المواطنين.

وجاء تنفيد الحكم بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بحرصه على تسريع الإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القياده الرئاسي، والتي أكملت لاولياء الدم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليهما إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

الجدير بالذكر إن هذا الحكم بالقصاص الشرعي أول حكم يتم تنفيده من قبل النيابة الجزائية محافظة عدن.