مقتل قيادات عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

شهدت العاصمة صنعاء، اليوم مراسم تشييع ميليشيات الحوثي لـ 6 من مقاتليها الذين سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية، دون أن تكشف الميليشيات عن مكان أو زمان وقوع هذه المواجهات.

وبهذا الارتفاع يرتفع عدد مقاتلي الحوثي الذين قضوا منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري إلى 27 قتيلاً، وفقاً لإحصائيات دقيقة تتبعها "يمن فيوتشر" بالاستناد إلى البيانات التي تنشرها الميليشيات في وسائل إعلامها.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري تشهده جبهات القتال المختلفة في اليمن، حيث تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

