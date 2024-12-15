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مقتل قيادات عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

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مقتل قيادات عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

مقتل قيادات عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت العاصمة صنعاء، اليوم مراسم تشييع ميليشيات الحوثي لـ 6 من مقاتليها الذين سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية، دون أن تكشف الميليشيات عن مكان أو زمان وقوع هذه المواجهات.

 

وبهذا الارتفاع يرتفع عدد مقاتلي الحوثي الذين قضوا منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري إلى 27 قتيلاً، وفقاً لإحصائيات دقيقة تتبعها "يمن فيوتشر" بالاستناد إلى البيانات التي تنشرها الميليشيات في وسائل إعلامها.


وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري تشهده جبهات القتال المختلفة في اليمن، حيث تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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