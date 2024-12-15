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غداً.. منتخبنا الوطني يخوض آخر مبارياته الودية استعداداً لخليجي 26 مع عمان - أخبار كلمتك

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غداً.. منتخبنا الوطني يخوض آخر مبارياته الودية استعداداً لخليجي 26 مع عمان - أخبار كلمتك

غداً.. منتخبنا الوطني يخوض آخر مبارياته الودية استعداداً لخليجي 26 مع عمان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

أكمل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بنسبة كبيرة برامج الإعداد لبطولة خليجي 26، وتبقى للمنتخب تجربة ودية واحدة فقط والمقرر خوضها أمام منتخب عمان غداً الاثنين، الساعة السادسة مساءً، بملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، ضمن المعسكر الحالي بسلطنة عمان في خامس محطات الإعداد للمشاركة في بطولة خليجي 26 المقرر انطلاقتها في 21 ديسمبر الجاري بدولة الكويت.

وخرج الجهاز الفني للمنتخب من المعسكرات الإعدادية بمكاسب فنية جيدة خصوصا من التجارب الودية الماضية التي خاضها المنتخب أمام كل من الكويت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ومباراتي سريلانكا التي خسرها في الأولى بهدف وفاز في الثانية بهدفين دون رد، والتجارب الودية مع الأندية الماليزية.

وأبرزت اللقاءات الودية صورة كاملة للجهاز الفني عن الوضع الحالي للمنتخب وأبرز ما يحتاجه للمرحلة القادمة، وبالرغم من غياب المحترفين في اللقاءين الأخيرين، إلا أن المدرب الجزائري نور الدين ولد علي وقف على أبرز الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خصوصا في الجوانب الخلفية وكذلك الشق الهجومي، وواصل ولد علي إجراء تغييرات في التشكيلة وعدم الاكتفاء بذات التشكيلة في كل المباريات وفتح المجال لكافة لاعبي المنتخب الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في المباريات الودية والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، وطلب المدرب من كافة اللاعبين تطبيق كافة الأدوار الواجبة عليهم في مختلف المباريات من أجل تقييمهم بالشكل الصحيح، ومن المقرر أن يتم الإعلان على القائمة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها السادسة والعشرين المقرر إقامتها في الكويت بعد مباراة الغد امام منتخب عمان.

ويسعى ولد علي إلى استغلال لقاء عمان لتأكيد المستوى الجيد الذي قدمه المنتخب خلال التجربة الأخيرة أمام الكويت، وإبراز التحسن الظاهر في طريقة اللعب والتنظيم داخل الملعب، ومن المتوقع أن توضح ودية عمان المعالم النهائية للتشكيل الذي سيدخل به المنتخب التحدي الخليجي.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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