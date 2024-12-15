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إعلامي عسكري يتوقع حدوث هذا الأمر لكبار قيادات الح وثي خلال ايام - أخبار كلمتك

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إعلامي عسكري يتوقع حدوث هذا الأمر لكبار قيادات الح وثي خلال ايام - أخبار كلمتك

إعلامي عسكري يتوقع حدوث هذا الأمر لكبار قيادات الح وثي خلال ايام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:22 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع الإعلامي العسكري راشد معروف انتهاء قيادات حوثية كبرى  

وقال معروف: أتوقع بأن يتم القضاء على قيادات حوثية كبيرة في اليمن خلال الأيام القليلة القادمة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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