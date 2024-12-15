قيادي ح وثي يكشف عن مساعي إسرائيلية لإنشاء هذا الأمر - أخبار كلمتك

كشف قيادي حوثي عن تحركات إسرائيلية لإنشاء دولة عازلة بين كيانه وسورية.
وقال عبدالله بن عامر في تدوينة على ( اكس ) : يكرر الإعلام الاسرائيلي حديثه عن ضرورة وجود دولة كردية وأخرى درزية ويتداول سياسيون وناشطون اسرائيليون خرائط لسورية القادمة.
مضيفاً : كأننا أمام حملة منظمة قد تتوسع خلال الايام المقبلة لتشمل اللوبيات اليهودية في العواصم الغربية لدفع تلك العواصم لإقرار المخطط.
مؤكداً في تدوينة ثانية أن التوسع الاسرائيلي في جنوب سورية حاضر في وثائق اسرائيلية منذ 1954م والهدف منطقة حوران بأكملها إما لضمها بحكم ذاتي ضمن الاحتلال أو دولة عازلة وهذا الأرجح.
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