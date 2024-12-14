تعليق ناري من الناشطة نورا الجروي على الخطاب الاخير لزعيم الح وثيين .. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

علقت الناشطة السياسية نورا الجروي على خطاب زعيم الحوثيين الاخير.

وقالت الجروي في تغريدة كتبتها على منصة اكس: ‏خطاب عبدالملك الحوثي الأخير أغلب ما جاء فيه سنقاتل ونقاتل ونقاتل ونقاتل أمريكا اسرائيل والخ الخ من استعراضات صبيانيه غبيه تؤكد بأن مليشيا الحوثي لن تتغير ولن تتبدل نفس الخطاب نسمعه منهم منذ عشرين سنة لغة الدم والترهيب والاستعراض يسوقون الوهم لانصاراهم ويهددون المعارضين لهم.

واختتمت :لا يؤمنون بالسلام ولا التعايش ويفرضون الحرب على الجميع وهذا خيار يجب أن يحسمه اليمنيين من لم يرضخ للسلام بالسلام عليك أن تفرض عليه الاستسلام ولو بالقوة

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