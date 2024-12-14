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تعليق ناري من الناشطة نورا الجروي على الخطاب الاخير لزعيم الح وثيين .. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

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تعليق ناري من الناشطة نورا الجروي على الخطاب الاخير لزعيم الح وثيين .. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

تعليق ناري من الناشطة نورا الجروي على الخطاب الاخير لزعيم الح وثيين .. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

علقت الناشطة السياسية نورا الجروي على خطاب زعيم الحوثيين الاخير.

وقالت الجروي في تغريدة كتبتها على منصة اكس: ‏خطاب عبدالملك الحوثي الأخير أغلب ما جاء فيه سنقاتل ونقاتل ونقاتل ونقاتل أمريكا اسرائيل والخ الخ من استعراضات صبيانيه غبيه تؤكد بأن مليشيا الحوثي لن تتغير ولن تتبدل نفس الخطاب نسمعه منهم منذ عشرين سنة لغة الدم والترهيب والاستعراض يسوقون الوهم لانصاراهم ويهددون المعارضين لهم.

واختتمت :لا يؤمنون بالسلام ولا التعايش ويفرضون الحرب على الجميع وهذا خيار يجب أن يحسمه اليمنيين من لم يرضخ للسلام بالسلام عليك أن تفرض عليه الاستسلام ولو بالقوة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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