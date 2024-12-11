الزراعة تعلن حصول هيئة الخدمات البيطرية على شهادة الجودة الأيزو 9001 - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن حصول هيئة الخدمات البيطرية على شهادة الجودة الأيزو 9001 - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، الجونة يحقق فوزا صعبا على سموحة بهدف شيكا - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، الجونة يحقق فوزا صعبا على سموحة بهدف شيكا - أخبار كلمتك

محمد طرزي يكشف عن مقولة لنجيب محفوظ تلخص قصة بطل "ميكروفون كاتم صوت" - أخبار كلمتك

محمد طرزي يكشف عن مقولة لنجيب محفوظ تلخص قصة بطل "ميكروفون كاتم صوت" - أخبار كلمتك

فاز عليه، مشجع يكشف كواليس مواجهته غير المتوقعة ضد محمد صلاح في الشطرنج - أخبار كلمتك

فاز عليه، مشجع يكشف كواليس مواجهته غير المتوقعة ضد محمد صلاح في الشطرنج - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف عوائد زيارة السيسي للدنمارك والنرويج - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف عوائد زيارة السيسي للدنمارك والنرويج - أخبار كلمتك

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا الخميس - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا الخميس - أخبار كلمتك

إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق - أخبار كلمتك

إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق - أخبار كلمتك

خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل - أخبار كلمتك

الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اختيار السعودية والمغرب لاستضافة كاس العالم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اختيار السعودية والمغرب لاستضافة كاس العالم - أخبار كلمتك

اختيار السعودية والمغرب لاستضافة كاس العالم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:07 مساءً - كلمتك/خاص:

اعلنت الاتحاد الدولي لكرة القدم فوز السعودية لاستضافة مونديال 2034.

وتم اختيار المغرب  بان تكون من ضمن الدول المستضيفة لمونديال 2030 
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

في تصريح صادم .. جماعة الحو ثي تعلن إستعدادها لتجنيس هؤلاء السوريين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق