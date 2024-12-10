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صدور أحكاما باعدام هؤلاء في عدن - أخبار كلمتك

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صدور أحكاما باعدام هؤلاء في عدن - أخبار كلمتك

صدور أحكاما باعدام هؤلاء في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بعدن برئاسة القاضي يحيى السعيدي، اليوم الثلاثاء، وبحضور كلاً من عضو النيابة فيصل عبدالحافظ وأمين سر الجلسة عفاف علي محسن عدداً من الأحكام في القضية رقم ١ لعام ٢٠٢٣م، بحق متهمين بالإشتراك بخلية حوثية.
وجاء منطوق الحكم كالآتي: 
 أولاً: إدانة جميع المتهمين البالغ عددهم ١٦ متهم بما نسب إليهم في قرار الإتهام.
 ثانياًً: معاقبة المدانين ( طليع عبدالله سعيد الشرعي، سلطان أحمد صالح الحميدي، عصام أحمد نعمان سعد) بالإعدام حداً.
 ثالثاً: معاقبة المدانين (صبري عبد الواحد علي فضل، وأمير نصيب عبدالقادر عثمان، فؤاد عصام أحمد نعمان) بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهم.
 رابعاً: معاقبة المدانين ( سامر سمير محمد عبدالله، أحمد سلطان أحمد صالح، محمد نعمان سالم أحمد) بالسجن لمدة أربع سنوات لكل منهم. 
 خامساً: معاقبة المدانين ( أحمد محمد سعيد، وعمار ياسر أحمد عبدالهادي، ومازن عبدالغني محمد سعيد، وأصيل عبدالباقي نعمان المقلوب) بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل مدان.
سادساً: معاقبة المدانين (أحمد محمود جريب الصبيحي، وقاسم محمد غالب لبوزه) بالسجن لمدة عشر سنوات كلاً منهما.
 سابعاً: معاقبة المدان السابع بالاكتفاء بمدة محكوميته بسبب كبر سنه ومرضه. 
 ثامناً: إلزام المدانين بدفع مصاريف التقاضي للمحامي خالد الميسري، والتي تبلغ خمسمائة الف ريال فقط.
كما ألزمت المحكمة، النيابة العامة بمصادرة جميع المضبوطات.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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