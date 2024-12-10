اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بعدن برئاسة القاضي يحيى السعيدي، اليوم الثلاثاء، وبحضور كلاً من عضو النيابة فيصل عبدالحافظ وأمين سر الجلسة عفاف علي محسن عدداً من الأحكام في القضية رقم ١ لعام ٢٠٢٣م، بحق متهمين بالإشتراك بخلية حوثية.
وجاء منطوق الحكم كالآتي:
أولاً: إدانة جميع المتهمين البالغ عددهم ١٦ متهم بما نسب إليهم في قرار الإتهام.
ثانياًً: معاقبة المدانين ( طليع عبدالله سعيد الشرعي، سلطان أحمد صالح الحميدي، عصام أحمد نعمان سعد) بالإعدام حداً.
ثالثاً: معاقبة المدانين (صبري عبد الواحد علي فضل، وأمير نصيب عبدالقادر عثمان، فؤاد عصام أحمد نعمان) بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهم.
رابعاً: معاقبة المدانين ( سامر سمير محمد عبدالله، أحمد سلطان أحمد صالح، محمد نعمان سالم أحمد) بالسجن لمدة أربع سنوات لكل منهم.
خامساً: معاقبة المدانين ( أحمد محمد سعيد، وعمار ياسر أحمد عبدالهادي، ومازن عبدالغني محمد سعيد، وأصيل عبدالباقي نعمان المقلوب) بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل مدان.
سادساً: معاقبة المدانين (أحمد محمود جريب الصبيحي، وقاسم محمد غالب لبوزه) بالسجن لمدة عشر سنوات كلاً منهما.
سابعاً: معاقبة المدان السابع بالاكتفاء بمدة محكوميته بسبب كبر سنه ومرضه.
ثامناً: إلزام المدانين بدفع مصاريف التقاضي للمحامي خالد الميسري، والتي تبلغ خمسمائة الف ريال فقط.
كما ألزمت المحكمة، النيابة العامة بمصادرة جميع المضبوطات.
صدور أحكاما باعدام هؤلاء في عدن - أخبار كلمتك
اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بعدن برئاسة القاضي يحيى السعيدي، اليوم الثلاثاء، وبحضور كلاً من عضو النيابة فيصل عبدالحافظ وأمين سر الجلسة عفاف علي محسن عدداً من الأحكام في القضية رقم ١ لعام ٢٠٢٣م، بحق متهمين بالإشتراك بخلية حوثية.
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