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تفاصيل جديدة بشأن قضية مقتل سجين بتعز (وثيقة) - أخبار كلمتك

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تفاصيل جديدة بشأن قضية مقتل سجين بتعز (وثيقة) - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية مقتل سجين بتعز (وثيقة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 05:17 مساءً - كلمتك: خاص

 


أصدرت الأجهزة الأمنية بتعز أمر قهري بحق أربعة من المعتدين على المغترب انور منصور عبده من ايفوع الذي قتل عقب اعتقاله في قسم الشرطة بعصيفرة مدينة تعز ونهب سيارته لكزسس


هذا وعثر أفراد قسم شرطة عصيفرة، بمحافظة تعز على سجين مشنوق بقطعة قماش داخل زنزانة احتجازه، بعد إيداعه القسم على خلفية حيازته لمواد مخدرة.


وقال مدير عام قسم شرطة عصيفرة مهيوب الشرعبي في تصريح قبل أيام إنهم عثروا على المحتجز لديهم أنور منصور عبده زيد، مشنوقًا بقطعة قماش داخل زنزانة الحجز.

وأوضح الشرعبي في حديثه أن أحد أصدقاء أنور جاء عصر الثلاثاء لزيارته في القسم إلا أن أنور لم يجب نداء صديقه وعند فتح باب الزنزانة وجد مشنوقًا بقطعة قماش.

وأشار إلى أن كتيبة أمن اللواء 170 دفاع جوي، أوصلت أنور منصور الى قسم عصيفرة، بعد ضبطه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، مشيرًا إلى حدوث خلاف واشتباك بالأيادي بين أفراد اللواء وأنور، قبل وصوله إلى القسم

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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