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نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي القائم بأعمال السفارة الصينية - أخبار كلمتك

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نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي القائم بأعمال السفارة الصينية - أخبار كلمتك

نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي القائم بأعمال السفارة الصينية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله أبو الغيث، اليوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، شاو تشنغ.

وأشاد أبو الغيث، بالعلاقة التاريخية بين البلدين الممتدة عبر مراحل زمنية طويلة، وبصمات متميزة للصين في اليمن من خلال المشاريع، وخدمات البعثات الطبية وغيرها..معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لتعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين.

وثمن نائب رئيس مجلس الشورى، موقف الصين الداعمة لليمن، وجهودها في الحد من معاناة الشعب اليمني عبر التدخلات الإنسانية وبرامج الإغاثة، كدليل على متانة العلاقات اليمنية- الصينية..مؤكداً على اهمية ممارسة الصين الضغط على مليشيات الحوثي الارهابية للرضوخ للسلام، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

من جانبه أكد القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية، موقف بلاده الداعم لليمن، والمساند للسلام العادل والدائم والشامل الذي يفضي إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره..مجدداً حرص الصين على دعم الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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