نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية - أخبار كلمتك

نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية - أخبار كلمتك

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد تطوير محور ستالينجراد.. ويؤكد العمل على رفع كفاءة الطرق والمحاور بالمحافظات - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد تطوير محور ستالينجراد.. ويؤكد العمل على رفع كفاءة الطرق والمحاور بالمحافظات - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 - أخبار كلمتك

محمد البشير يعلن تكليفه رسميا برئاسة الحكومة السورية - أخبار كلمتك

محمد البشير يعلن تكليفه رسميا برئاسة الحكومة السورية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لعقد جمعية عمومية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لعقد جمعية عمومية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مصنع " إيمرلي" لطباعة الأقمشة وقطع الليزر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مصنع " إيمرلي" لطباعة الأقمشة وقطع الليزر - أخبار كلمتك

قرار جديد من وكيل تعليم الجيزة بشأن التقييمات الأسبوعية للطلاب - أخبار كلمتك

قرار جديد من وكيل تعليم الجيزة بشأن التقييمات الأسبوعية للطلاب - أخبار كلمتك

وفاة الفنان الجداوي رمضان بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة الفنان الجداوي رمضان بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

توكل كرمان تدلي بتصريح جديد عن احداث سوريا وتؤكد على هذا الأمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توكل كرمان تدلي بتصريح جديد عن احداث سوريا وتؤكد على هذا الأمر - أخبار كلمتك

توكل كرمان تدلي بتصريح جديد عن احداث سوريا وتؤكد على هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:19 مساءً - كلمتك/ خاص

قالت الناشطة توكل كرمان أن ما تفعله اسرائيل من تدمير للمقدرات العسكرية السورية تقدم رسالتين كبيرتين:  
الأولى أن هذه الأسلحة كانت في أيادي أمينة ومأمونة لدى اسرائيل ومعنية بالدفاع عنها

والثانية ان سورية الحرة في ظل الثورة تنظر لها اسرائيل با عتبارها خصم وليس كما قيل كذبا بأن لها علاقة باسرائيل وعلى تواصل معها . 

واختتمت : هناك حقيقة أخيرة، ان سوريا الديمقراطية الحرة ستبسط نفوذها على كامل التراب الوطني السوري وكل شبر محتل في سوريا سيتم استعادته يوما،  فكل احتلال إلى زوال،  فكيف اذا كان لبلاد الأمويين

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

قصة العشاء الإيراني الأخير في دمشق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق