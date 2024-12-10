توكل كرمان تدلي بتصريح جديد عن احداث سوريا وتؤكد على هذا الأمر - أخبار كلمتك

قالت الناشطة توكل كرمان أن ما تفعله اسرائيل من تدمير للمقدرات العسكرية السورية تقدم رسالتين كبيرتين:

الأولى أن هذه الأسلحة كانت في أيادي أمينة ومأمونة لدى اسرائيل ومعنية بالدفاع عنها

والثانية ان سورية الحرة في ظل الثورة تنظر لها اسرائيل با عتبارها خصم وليس كما قيل كذبا بأن لها علاقة باسرائيل وعلى تواصل معها .

واختتمت : هناك حقيقة أخيرة، ان سوريا الديمقراطية الحرة ستبسط نفوذها على كامل التراب الوطني السوري وكل شبر محتل في سوريا سيتم استعادته يوما، فكل احتلال إلى زوال، فكيف اذا كان لبلاد الأمويين