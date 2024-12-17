جامعة المهرة تعلن عن مناقصة توريد مواد جافة للسكن الطلابي الجامعي - أخبار كلمتك

تعلن جامعة المهرة عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة رقم (3) لسنة 2024م لتوريد مواد جافة للسكن الطلابي الجامعي.

مصدر التمويل ذاتي.

على الراغبين المشاركة في هذه المناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خلال أوقات الدوام الرسمي إلى ديوان رئاسة الجامعة - الغيضة - الصناعية لشراء واستلام وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال يمني لا يرد.

وآخر موعد لبيع الوثائق يوم الأحد الموافق 2024/12/29م.

يقدم الشراء، واسم مقدم العطاء، وفي طيه الوثائق التالية:

العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر ومكتوب عليه اسم الجهة والمشروع ورقم عملية

۱. ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة المحددة في وثائق المناقصة بمبلغ مقطوع قدره (520) خمسمائةوعشرون ريال سعودي، صالح لمدة تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف، أو شيك مقبول الدفع.

٢. صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول

٣.صورة من شهادة ضريبة المبيعات + البطاقة الضريبية سارية المفعول.

٤. صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية المفعول.

ه صورة من شهادة مزاولة المهنة.

آخر موعد لاستلام العطاءات وفتح المظاريف هو الساعة 12:00 ظهراً) من يوم الأربعاء الموافق2025/1/1م ، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم إعادتها بحالتها المسلمة إلى أصحابها.

سيتم فتح المظاريف بديوان رئاسة الجامعة في قاعة الاجتماعات بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم

بتفويض رسمي موقع ومختوم.

يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصة الاطلاع على وثائق المناقصة قبل شرائها خلال أوقات الدوام

للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة.