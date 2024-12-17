مشاهير العرب - بعد حصوله على البراءة.. عصام صاصا في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد حصوله على البراءة.. عصام صاصا في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - «المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - «المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - عاجل| مصدر مطلع ينفي وجود زيارة مرتقبة لـ «نتنياهو» إلى القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - عاجل| مصدر مطلع ينفي وجود زيارة مرتقبة لـ «نتنياهو» إلى القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

الكشف عن حوار ساخن لاول مرة بين الرئيس علي ناصر محمد والرئيس سالمين حول تنفيذ حكم الاعدام - أخبار كلمتك

الكشف عن حوار ساخن لاول مرة بين الرئيس علي ناصر محمد والرئيس سالمين حول تنفيذ حكم الاعدام - أخبار كلمتك

مع اقتراب تحرير صنعاء .. بدء بيع هذه العقارات استعدادا للفرار - أخبار كلمتك

مع اقتراب تحرير صنعاء .. بدء بيع هذه العقارات استعدادا للفرار - أخبار كلمتك

الترسانة يتغلب على القناة بثنائية في دوري المحترفين (صور) - أخبار كلمتك

الترسانة يتغلب على القناة بثنائية في دوري المحترفين (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

امرأة تقوم بامر مؤلم داخل صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
امرأة تقوم بامر مؤلم داخل صنعاء - أخبار كلمتك

امرأة تقوم بامر مؤلم داخل صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - كلمتك/خاص:

في مشهد مليء بالألم والحسرة، وقفت والدة السجين محمد صالح عكازة تخيم على قبر الشيخ الراحل أحمد عباد شريف، في محاولة لاستنهاض النخوة والكرامة القبلية. الأم المكلومة، التي فقدت زوجها قبل أشهر بسبب الحزن الشديد على ابنها، تناشد قبائل بني ظبيان وعموم خولان للوقوف معها لإنقاذ ابنها الحافظ محمد عكازة، المحكوم عليه بالإعدام في قضية تشهد العديد من الآراء حول براءته.

والدة السجين أطلقت نداءً مؤثراً لأبناء القبائل، مستذكرة التقاليد اليمنية العريقة التي تقوم على نصرة المظلوم، داعية للوقوف صفاً واحداً لإخراج ابنها الذي تقول إنه بريء من التهم المنسوبة إليه.  

هذا الموقف يأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والقبلية بمراجعة الأحكام القضائية، خصوصاً في القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بيع حبة قات بسعر تاريخي وغير مسبوق بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق