امرأة تقوم بامر مؤلم داخل صنعاء - أخبار كلمتك

في مشهد مليء بالألم والحسرة، وقفت والدة السجين محمد صالح عكازة تخيم على قبر الشيخ الراحل أحمد عباد شريف، في محاولة لاستنهاض النخوة والكرامة القبلية. الأم المكلومة، التي فقدت زوجها قبل أشهر بسبب الحزن الشديد على ابنها، تناشد قبائل بني ظبيان وعموم خولان للوقوف معها لإنقاذ ابنها الحافظ محمد عكازة، المحكوم عليه بالإعدام في قضية تشهد العديد من الآراء حول براءته.

والدة السجين أطلقت نداءً مؤثراً لأبناء القبائل، مستذكرة التقاليد اليمنية العريقة التي تقوم على نصرة المظلوم، داعية للوقوف صفاً واحداً لإخراج ابنها الذي تقول إنه بريء من التهم المنسوبة إليه.

هذا الموقف يأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والقبلية بمراجعة الأحكام القضائية، خصوصاً في القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً.