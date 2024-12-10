افتتاح مدرسة للمكفوفين في ردفان - أخبار كلمتك

بحضور رئيس جمعية المكفوفين في محافظة عدن

الاستاذ عمر البكري وحضور الاستاذ عمار محمد مسؤول الاستثمار في عدن لجمعية المكفوفين

وحضور الاستاذه صفاء السقاف المسؤول المالي للجمعية، وحضور الاستاذه ابتسام محمد جمع مديرة مدرسه الفقيد محمد عبيد عمر،وحضور صحفيين وحضور من أبناء المنطقة.

تم اليوم في مديرية الملاح بردفان محافظة لحج افتتاح مدرسة قسم للمكفوفيين في مدرسة الفقيد محمد عبيد عمر، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم ((المكفوفين)) والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام

وتحدثت الاستاذه ابتسام في كلمه قالت فيها نشكر كل من شارك وساهم في إنجاز هذا العمل الانساني والذي يدعم فئة ذوي الهمم ويجعلهم قادرين على ممارسة حياتهم وانخراطهم في المجتمع

وكما شكر رئيس جمعية المكفوفين الاستاذ عمر البكري دعوة الأستاذة ابتسام مديرة مدرسة الفقيد محمد عبيد عمر على دعوتها واهتمامها بهذه الأنشطة التي تدعم فئة المكفوفين متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.