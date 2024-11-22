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القبض على شباب معهم هذا الامر داخل باص فوكسي في عدن - أخبار كلمتك

القبض على شباب معهم هذا الامر داخل باص فوكسي في عدن - أخبار كلمتك

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القبض على شباب معهم هذا الامر داخل باص فوكسي في عدن - أخبار كلمتك

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القبض على شباب معهم هذا الامر داخل باص فوكسي في عدن - أخبار كلمتك

القبض على شباب معهم هذا الامر داخل باص فوكسي في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - كلمتك/خاص:

تمكنت قوات الحزام الأمني من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص متهمين بحيازتهم كمية من الحبوب والحشيش المخدرة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن في العاصمة عدن.

 

وأكد قائد القطاع الأول لحزام عدن، النقيب عبدالله جعبل، القبض على اربعة متهمين هم (م.س.أ) و(ا.و.م) و(ا.ع. ع.) و(خ.ف.م) في عمليتين منفصلتين حيث تمت عملية الضبط الأولى خلال تفتيش روتيني لمركبة المتهم (م.س.أ) في نقطة الإرسال الإذاعي، ليتم العثور على قطعة من مادة الحشيش المخدر، فيما جاءت عملية الضبط الثانية بعد تفتيش حافلة صغيرة نوع (فوكسي) في ذات النقطة الأمنية حيث عثر بحوزتهم على عدد من اشرطة الحبوب المخدرة المتنوعة.

 

وأشار قائد القطاع الأول إلى أن قوات الحزام الأمني بالبريقة تواصل جهودها الحثيثة في حماية المجتمع من آفة المخدرات وانتشارها والعمل بكل حرص على تقديم المجرمين للعدالة والقبض على المروجين والمتعاطين بشكل عام.


وأوضح النقيب جعبل إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بالتهم الموجهه إليهم بالحيازة والتعاطي، مضيفًا أنه يجري استكمال ملف القضيتين من أجل تسليمهم إلى الجهات المختصة، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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