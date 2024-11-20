متنفذ يرسل اطقم للبسط على مشروع مستشفى ضخم بتكلفة ١٠٠ مليون دولار بعدن بدعم الكويت - أخبار كلمتك

قال الصحفي فتحي بن لزرق:مشروع بناء المستشفى التعليمي الجامعي التابع لجامعة عدن بمدينة الشعب والمقرر تنفيذه من قبل صندوق التنمية الكويتي بمبلغ وقدره ١٠٠ مليون دولار واحد من اهم المشاريع التي يمكن ان تُغير وجه عدن وتخدم اهلها.

واضاف:المستشفى يقع على مساحة ١٦ هكتار وبسعة ٤٠٠ سرير وأجنحة وأقسام لمختلف التخصصات والمختبرات والأقسام الخدماتية وكانت شركة اربتيك جردانية الأردنية قد سلمت الشهر الماضي تصاميم المستشفى الانشائية لبدء العمل في البناء والتشييد.

واختتم:اليوم الاربعاء تاجر داهم مبنى السلطة المحلية بمديرية البريقة مدعيا ان المكان ملكه وانه يملك توجيهات واوامر تقضي بتسليمه المكان وحاول اجبار المسئولين على صرف تراخيص له في نفس المكان وذلك بحسب بلاغ عملياتي اصدرته السلطة المحلية في البريقة مساء اليوم هذه القضية تستوجب تكاتف الجميع للدفاع عن المستشفى والدفاع عما تبقى لنا من حق حقير بالحياة اللعنة على امه وطنه وعلى امها بلد .