تشهد مدينة شبام حضرموت معركة عنيفة بين مسلحين وقوات الامن بهذه الاثناء.
بحسب مصادر فان مسلحين سيطروا على ادارة الامن ومنعو مديره من الدخول قبل ان يذهب وياتي بقوة بمحاولة للسيطرة على ادارة الامن.
واشارت مصادر فان الاشتباكات استخدمت فيها قذائف الار بي جي
عاجل:انفجارات عنيفة اثر اندلاع معركة استعادة ادارة الامن بعد منع مديره من الدخول - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:31 مساءً - كلمتك/خاص:
تشهد مدينة شبام حضرموت معركة عنيفة بين مسلحين وقوات الامن بهذه الاثناء.
تشهد مدينة شبام حضرموت معركة عنيفة بين مسلحين وقوات الامن بهذه الاثناء.
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