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عاجل:انفجارات عنيفة اثر اندلاع معركة استعادة ادارة الامن بعد منع مديره من الدخول - أخبار كلمتك

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عاجل:انفجارات عنيفة اثر اندلاع معركة استعادة ادارة الامن بعد منع مديره من الدخول - أخبار كلمتك

عاجل:انفجارات عنيفة اثر اندلاع معركة استعادة ادارة الامن بعد منع مديره من الدخول - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:31 مساءً - كلمتك/خاص:

تشهد مدينة شبام حضرموت معركة عنيفة بين مسلحين وقوات الامن بهذه الاثناء.
بحسب مصادر فان مسلحين سيطروا على ادارة الامن ومنعو مديره من الدخول قبل ان يذهب وياتي بقوة بمحاولة للسيطرة على ادارة الامن.
واشارت مصادر فان الاشتباكات استخدمت فيها قذائف الار بي جي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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