اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الامن ومسلحين منعو مدير امن شبام من دخول مكتبه
وبحسب مصادر فانه اندلعت مواجهات مسلحة امام مقر إدارة أمن شبام وادي حضرموت.
واشاروا بان مسلحين منعوا مدير الأمن من دخول ادارة الامن حيث عاد مجدداً مع قوه لمحاولة السيطره على مقر الأمن.
واشارت الا ان الاشتباكات تسببت بسقوط جرحى.
عاجل:شاهد اول فيديوهات للمعركة التي تدور عقب منع مدير الامن من دخول مكتبه وسقوط جرحى - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - كلمتك/خاص:
اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الامن ومسلحين منعو مدير امن شبام من دخول مكتبه
اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الامن ومسلحين منعو مدير امن شبام من دخول مكتبه
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