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عاجل:شاهد اول فيديوهات للمعركة التي تدور عقب منع مدير الامن من دخول مكتبه وسقوط جرحى - أخبار كلمتك

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عاجل:شاهد اول فيديوهات للمعركة التي تدور عقب منع مدير الامن من دخول مكتبه وسقوط جرحى - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول فيديوهات للمعركة التي تدور عقب منع مدير الامن من دخول مكتبه وسقوط جرحى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - كلمتك/خاص:

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الامن ومسلحين منعو مدير امن شبام من دخول مكتبه
وبحسب مصادر فانه اندلعت مواجهات مسلحة امام مقر إدارة أمن شبام وادي حضرموت.
واشاروا بان مسلحين منعوا مدير الأمن من دخول ادارة الامن حيث عاد مجدداً مع قوه لمحاولة السيطره على مقر الأمن.
واشارت الا ان الاشتباكات تسببت بسقوط جرحى.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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