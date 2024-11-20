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مديرة مدرسة في صنعاء:اي طالبة ماتصرخش تروح بيتهم - أخبار كلمتك

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مديرة مدرسة في صنعاء:اي طالبة ماتصرخش تروح بيتهم - أخبار كلمتك

مديرة مدرسة في صنعاء:اي طالبة ماتصرخش تروح بيتهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:22 مساءً - كلمتك/خاص:

في حادثة صادمة هددت مديرة مدرسة حوثية الطالبات بطردهم بحالة رفضهم اداء الصرخة.
وقالت ‏نجاة النجار مديرة مدرسة 7 يوليو في مديرية شعوب بصنعاء  :
التي ماتصرخش تشل ملفها وتروح بيتهم .
وبحسب طالبات لكريتر سكاي فان نجاة النجار اقسمت امام الجميع في الطابور ماتخلي بنت بالمدرسة لم تقوم بالصرخة

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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