توجيهات صارمة بمنع القيام بهذا الامر داخل منازل المواطنين في صنعاء - أخبار كلمتك

شكا أحد سكان أحد المربعات السكنية في العاصمة صنعاء من استمرار ميليشيات الحوثي في منع الأهالي من إجراء أي استحداثات أو ترميمات في منازلهم بحجة أن المنطقة "عسكرية".

وظهر مواطن بتسجيل مرئي ينتقد الحالة الحرجة التي وصل اليها المواطنين بمناطق الحوثيين بعد قطعهم للمرتبات واخر تلك الاجراءات منع المواطنين من اي استحداثات حتى عمل نوافذ.

واكد بان السكان يعانون من تدهور حالة منازلهم مع مرور الزمن، في حين ترفض الميليشيات منحهم تصاريح لإجراء الإصلاحات الضرورية. وأكد أن هذه الإجراءات زادت من معاناة الأهالي، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية التي يعيشونها.

وتفرض الميليشيات رقابة مشددة على المنطقة وتبرر إجراءاتها بدواعٍ أمنية، وسط غياب أي حلول بديلة أو تعويض للسكان المتضررين.