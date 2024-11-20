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توجيهات صارمة بمنع القيام بهذا الامر داخل منازل المواطنين في صنعاء - أخبار كلمتك

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توجيهات صارمة بمنع القيام بهذا الامر داخل منازل المواطنين في صنعاء - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة بمنع القيام بهذا الامر داخل منازل المواطنين في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - كلمتك/خاص:

شكا أحد سكان أحد المربعات السكنية في العاصمة صنعاء من استمرار ميليشيات الحوثي في منع الأهالي من إجراء أي استحداثات أو ترميمات في منازلهم بحجة أن المنطقة "عسكرية".
وظهر مواطن بتسجيل مرئي ينتقد الحالة الحرجة التي وصل اليها المواطنين بمناطق الحوثيين بعد قطعهم للمرتبات واخر تلك الاجراءات منع المواطنين من اي استحداثات حتى عمل نوافذ.
واكد بان السكان يعانون من تدهور حالة منازلهم مع مرور الزمن، في حين ترفض الميليشيات منحهم تصاريح لإجراء الإصلاحات الضرورية. وأكد أن هذه الإجراءات زادت من معاناة الأهالي، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية التي يعيشونها.
وتفرض الميليشيات رقابة مشددة على المنطقة وتبرر إجراءاتها بدواعٍ أمنية، وسط غياب أي حلول بديلة أو تعويض للسكان المتضررين.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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