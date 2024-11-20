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لقور : الحوثي ليس هدفاً لإسرائيل - أخبار كلمتك

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لقور : الحوثي ليس هدفاً لإسرائيل - أخبار كلمتك

لقور : الحوثي ليس هدفاً لإسرائيل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال السياسي اليمني د. حسين لقور أن ‏الحوثي ليس هدفا لإسرائيل.

واضاف لقور أن إسرائيل لم تشتك من الحوثي ولم تبعث اي شكوى الى مجلس الامن بشأن الهجمات التي يقوم بها تجاهها، كما فعلت مع الفصائل التابعة لإيران في العراق.

وتابع: يبدو أن السلوك الإسرائيلي يعكس تقييمًا استراتيجيًا للأخطار والتهديدات المحيطة بها، وقد يكون هناك اعتبارات سياسية ودبلوماسية تؤثر في هذا السلوك.

وأوضح : أولا: إسرائيل تعتبر إيران وحلفاءها في المنطقة، مثل حزب الله والفصائل العراقية، تهديدًا مباشرًا لأمنها. بينما الحوثيون، رغم ارتباطهم بإيران، لم يكونوا يشكلون نفس المستوى من التهديد لإسرائيل.

وأشار : ثانيا: التركيز على الجبهات الأكثر قربًا من حدودها، فإسرائيل تميل إلى التركيز على التهديدات القريبة منها جغرافيًا، مثل لبنان وسوريا، حيث يمكن أن تكون هناك عمليات عسكرية مباشرة، الحوثيون بعيدون نسبيًا عن الحدود الإسرائيلية.

واردف : ثالثا: قد لا تكون إسرائيل مهتمة بفتح أو إشعال صراعا بعيدا يمكن أن يصرف انتباه العالم عن صراعها مع حزب الله ومع إيران مباشرة.

واختتم: أخيرا  إذا كانت إيران تستخدم الحوثيين كأداة في صراعها الإقليمي، فإن إسرائيل قد تختار تركيز جهودها على مواجهة إيران مباشرة بدلاً من التشتت في مواجهات مع وكلاء ثانويين، ومن الممكن أن يكون هناك تقدير من قبل إسرائيل بأن الحوثيين ليسوا في وضع يمكنهم من تهديد مصالحها بشكل مباشر، مما يقلل من الحاجة إلى الشكوى.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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