لقور : الحوثي ليس هدفاً لإسرائيل - أخبار كلمتك

قال السياسي اليمني د. حسين لقور أن ‏الحوثي ليس هدفا لإسرائيل.

واضاف لقور أن إسرائيل لم تشتك من الحوثي ولم تبعث اي شكوى الى مجلس الامن بشأن الهجمات التي يقوم بها تجاهها، كما فعلت مع الفصائل التابعة لإيران في العراق.

وتابع: يبدو أن السلوك الإسرائيلي يعكس تقييمًا استراتيجيًا للأخطار والتهديدات المحيطة بها، وقد يكون هناك اعتبارات سياسية ودبلوماسية تؤثر في هذا السلوك.

وأوضح : أولا: إسرائيل تعتبر إيران وحلفاءها في المنطقة، مثل حزب الله والفصائل العراقية، تهديدًا مباشرًا لأمنها. بينما الحوثيون، رغم ارتباطهم بإيران، لم يكونوا يشكلون نفس المستوى من التهديد لإسرائيل.

وأشار : ثانيا: التركيز على الجبهات الأكثر قربًا من حدودها، فإسرائيل تميل إلى التركيز على التهديدات القريبة منها جغرافيًا، مثل لبنان وسوريا، حيث يمكن أن تكون هناك عمليات عسكرية مباشرة، الحوثيون بعيدون نسبيًا عن الحدود الإسرائيلية.

واردف : ثالثا: قد لا تكون إسرائيل مهتمة بفتح أو إشعال صراعا بعيدا يمكن أن يصرف انتباه العالم عن صراعها مع حزب الله ومع إيران مباشرة.

واختتم: أخيرا إذا كانت إيران تستخدم الحوثيين كأداة في صراعها الإقليمي، فإن إسرائيل قد تختار تركيز جهودها على مواجهة إيران مباشرة بدلاً من التشتت في مواجهات مع وكلاء ثانويين، ومن الممكن أن يكون هناك تقدير من قبل إسرائيل بأن الحوثيين ليسوا في وضع يمكنهم من تهديد مصالحها بشكل مباشر، مما يقلل من الحاجة إلى الشكوى.