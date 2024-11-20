اليافعي: لهذا السبب لا يمكن لأحد منع عمليات تهريب هذا الأمر خارج البلاد - أخبار كلمتك

قال الإعلامي ياسر اليافعي: ‏من الطبيعي أن تخرج أموال خارج البلد، سواء كانت مقابل واردات من السلع والخدمات أو نتيجة للتعاملات المالية بين البنوك المحلية والخارجية.

وإضاف: لا يمكن لأحد منع هذه العمليات إلا إذا تم إيقاف الاستيراد تمامًا، وهو أمر غير منطقي. المطلوب هو وجود رقابة صارمة على حركة هذه الأموال، مع تتبع أموال المسؤولين والقيادات لضمان الشفافية والنزاهة.

وأشار إلى أن إصلاح الوضع الاقتصادي في ظل هذه الظروف شبه مستحيل، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، ورهن الجنوب المحرر وشعبه وقضيته بمصير صنعاء، واستفحال الفساد، وغياب الإرادة الحقيقية للتغيير.

واختتم إن الاقتصاد ليس مجرد مساعدات شحيحة تأتي بالتقطير، بل هو استقرار سياسي، وعملية إنتاجية حقيقية، وتصدير، وجذب استثمارات.