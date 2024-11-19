«كاك بنك» يقيم دورة في مكافحة احتيال البطاقات البنكية - أخبار كلمتك

أقام مركز التدريب والتأهيل في بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» صباح اليوم الثلاثاء دورة توعوية عن مكافحة احتيال البطاقات البنكية لعدد من موظفي إدارات وفروع البنك في مبنى الإدارة العامة في المعلا، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية من الاحتيال، الممتدّ خلال الفترة من 17 إلى 23 من شهر نوفمبر الجاري، المقدمة من قبل المهندسة سماح جرهوم.

ويمثل الاحتيال في عمليات البطاقات البنكية تحديًا كبيرًا للبنوك في الساحة الرقمية اليوم، إذا كانت العمليات التجارية تتم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تواجد فعلي للبطاقة، فمن المحتمل أن تواجه عمليات احتيال كبيرة في حال عدم توفر البطاقة.

وعمدت الإدارة العليا في «كاك بنك» متمثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الاستاذ/ حاشد الهمداني، بالقيام بالعديد من الفعاليات خلال هذا الأسبوع، و بالطرق المختلفة كانت أهمها عن طريقة التوعية الإلكترونية واقامة المحاضرات التوعية ضد الاحتيال.

وتهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين لكيفية تجنّب الوقوع ضحيّة عمليات احتيالية مالية، وضرورة الإبلاغ عند التعرّض لأي عملية احتيال، للتأكيد على الالتزام الكامل بتحصين مجتمعنا وحمايته من أساليب الاحتيال المالي.