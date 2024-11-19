توقيع اتفاقية سفلتة مشروع طريق بئر العروس - عقور - وادي بن جعفر - المفلحي يافع محافظة لحج - أخبار كلمتك

وقع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي مع محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية سفلتة مشروع طريق (بئر العروس - عقور - وادي بن جعفر - المفلحي يافع) محافظة لحج، برعاية رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وخلال مراسيم التوقيع التي حضرها نائب محافظ لحج الشيخ عوض الصلاحي، ومدراء مديريات يهر والمفلحي ولبعوس وأمين عام المجلس المحلي لمديرية الحد، وشخصيات اجتماعية من أبناء يافع، أشاد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، بالجهود التي يقوم بها أبناء يافع في شق الطرقات بالجبال الوعرة على نفقاتهم الخاصة وهذا شيء محرج للحكومة التي يجب عليها أن تقوم بذلك العمل لولا الظروف الصعبة التي تمر بها البلد، وما كان من الحكومة ووزارة الأشغال إلا المساهمة والتدخلات في بعض تلك المشاريع والمساهمة إلى جانب الأهالي في سفلتة بعض الطرقات التي اكتملت فيها الأعمال الإنشائية.

بدوره أثنى محافظ لحج اللواء أحمد التركي، على تجاوب الوزير في اعتماد مشروع بئر العروس وادي بن جعفر الذي يعد شريان حيوي لربط مديريتي يهر والمفلحي ويختصر مسافة 26 كيلو من الطريق السابقة التي تمر عبر نقيل الخلاء.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية تقف إلى جانب أبناء يافع لتذليل الصعوبات واستكمال المشاريع الحيوية المتعثرة التي قطع الأهالي فيها شوطا كبيرا.

ويمثل هذا المشروع خطوة حيوية لتحسين البنية التحتية في مناطق يافع (يهر والمفلحي)، حيث سيُسهِم في تسهيل التنقل وتعزيز النشاط الاقتصادي بين المديريات.

وقال الشيخ محمد القيدعي عضو اللجنة الأهلية للمشروع، أن هذا اليوم يمثل بشرى سارة لأبناء يافع وخاصة المستفيدين من المشروع بشكل مباشر حيث تم تتويج سنوات التعب في أعمال الشق بهذا التوقيع وقريباً سيتحقق الحلم في عمل الإسفلت لمسافة 7 كيلو في المرحلة الأولى.

وأضاف القيدعي أن المشروع يبلغ طوله 15 كم من يهر إلى المفلحي وتمت أعمال الشق فيه على نفقة الأهالي بتكلفة تقديرية 8 مليون ريال سعودي.

فواز الحنشي