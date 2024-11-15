شاب يقوم بالنصب والاحتيال بمبلغ ضخم - أخبار كلمتك

ضبطت شرطة محافظة حضرموت الساحل متهما بجريمة النصب والاحتيال بمبلغ وقدره 18 ألف ريال سعودي.

وقالت شرطة حضرموت الساحل أن المتهم ويدعى (آ،س،ع) 33 عاما قام بالنصب والاحتيال بمبلغ 18 ألف ريال سعودي وفقا للبلاغ المقدم من المواطن المحامي (م،خ،ص،ج) 31 عاما وهو محامي وكالة تجارية للتأمينات والتجارة والذي أفاد ببلاغه عن تعرض الشركة للحجز في حسابات الصندوق من قبل (الموظف) المتهم بالنصب والاحتيال باعتباره أمينا للصندوق .

وأرجعت الشرطة أسباب الجريمة للبلطجة وعدم احترام النظام والقانون، والكسب غير المشروع.

مشيرة أنها احتجزت المتهم على ذمة الجريمة المنسوبة إليه للإجراءات القانونية.