الحوثيين يقومون بدخول السفارة الايرانية في صنعاء ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الناشط ابراهيم عسقين: فجر اليوم دخلت قيادات حوثية ومعهم اشخاص يبدو انهم غير يمنيين مبنى السفارة الايرانية في صنعاء بكل اريحيه كونهم يعرفون انهم غبر مستهدفين لا من امريكا ولا غيرها ..
قال الناشط ابراهيم عسقين: فجر اليوم دخلت قيادات حوثية ومعهم اشخاص يبدو انهم غير يمنيين مبنى السفارة الايرانية في صنعاء بكل اريحيه كونهم يعرفون انهم غبر مستهدفين لا من امريكا ولا غيرها ..
واضاف:اتحدى نظرائهم ان يتحركوا بتلك الكيفية في العاصمة بيروت او اي مدينة لبنانية اخرى ..
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