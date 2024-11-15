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الحوثيين يقومون بدخول السفارة الايرانية في صنعاء ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

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الحوثيين يقومون بدخول السفارة الايرانية في صنعاء ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

الحوثيين يقومون بدخول السفارة الايرانية في صنعاء ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابراهيم عسقين: فجر اليوم دخلت قيادات حوثية ومعهم اشخاص يبدو انهم غير يمنيين مبنى السفارة الايرانية في صنعاء بكل اريحيه كونهم يعرفون انهم غبر مستهدفين لا من امريكا ولا غيرها ..
واضاف:اتحدى نظرائهم ان يتحركوا بتلك الكيفية في العاصمة بيروت او اي مدينة لبنانية اخرى ..
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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