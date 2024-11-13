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توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

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توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:05 مساءً - كلمتك/ خاص

النشرة التحذيرية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم ( 1 / 11 )
التاريخ : 13/11/2024   الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية :  أجواء باردة الى شديدة البرودة

أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :- 
ذمار : 2
صنعاء : 4.6
عمران : 5
اب-السدة : 7.6

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر :-
- أجواء باردة الى شديدة البرودة اثناء الليل والصباح الباكرعلى محافظات (صعده, عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) تتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى مابين (02 - 06 درجات مئوية).
- اجواء باردة اثناء الليل والصباح الباكرعلى مرتفعات محافظات (اب، الضالع، ابين ولحج) تتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى مابين (5 - 10 درجات مئوية).
- رياح قوية السرعة تصل سرعتها الى 25 عقدة تعمل على إضطراب البحر وإرتفاع الموج على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وعليه فإن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يـحذر الإخوة:
- المواطنين في المناطق آنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خصوصاً الأطفال وطلبة المدارس وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
- المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية.
- الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من إضطراب البحر وإرتفاع الموج.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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