استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

استجابة لمناشدات الأهالي فتحت المجاري المسدده في حارة المناخ بمدينة تعز .
وقال عدد من الأهالي: يتبقى على مؤسسة المياة والصرف الصحي تغيير غطاء المنهل كونه شبه تالف وفيه فتحات الى داخل المنهل مما يتسبب بنزول مخلفات وغيرها الى المنهل ويتسدد من جديد .
استجابة لمناشدات الأهالي فتحت المجاري المسدده في حارة المناخ بمدينة تعز .
وقال عدد من الأهالي: يتبقى على مؤسسة المياة والصرف الصحي تغيير غطاء المنهل كونه شبه تالف وفيه فتحات الى داخل المنهل مما يتسبب بنزول مخلفات وغيرها الى المنهل ويتسدد من جديد .
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