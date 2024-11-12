طائرة تستهدف هذا الأمر بتعز - أخبار كلمتك

استهدفت جماعة الحوثي، اليوم، سيارة مواطن غربي مدينة تعز، بطائرة مسيرة مفخخة، ما أسفر عن إصابة اثنين كانوا على متنها.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة حوثية استهدفت السيارة ما أسفر عن إصابة اثنين من أسرة واحدة، هما صلاح عبده حمادي عبده حسن، وأدهم عبدالرحمن عبده حسن.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل المصابين إلى المخا لتلقي العلاج.

