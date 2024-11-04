مقرب من نص ر الله يدعو الى هذا الامر بشان سلاح الحوثيين في اليمن - أخبار كلمتك

قال محمد علي الحسيني المقرب السابق من نصر الله:‏نؤيد ونبارك ما قاله السيد السيستاني من ضرورة منع التدخلات الخارجية في شؤون الدول الاسلامية والعربية وضرورة حصر السلاح بيد الدولة .

واضاف:هذا الكلام ينطبق على العراق واليمن وسوريا بوجود فئات تناقض هذه الفتوى وتجعل من بلدها ساحة لتصفية حسابات اقليمية او تكريس نفوذ لقوى خارجية خصوصا .

واختتم:كما ان هذا الكلام المرجعي ينطبق بشكل خاص ومحدد على لبنان الذي حوله الحزب الى رأس حربة ايرانية في مواجهة دول الاقليم ، وجعل من شعبه وقودا لحرب يرفضها اللبنانيون. فكانت النتيجة تدمير البلد على رؤوس الجميع ، وخصوصا الشيعة ، الذين دمرت قراهم وبلداتهم من دون طائل وقتل منهم المئات والاف بلا سبب يعنيهم.