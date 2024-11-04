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مقرب من نص ر الله يدعو الى هذا الامر بشان سلاح الحوثيين في اليمن - أخبار كلمتك

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مقرب من نص ر الله يدعو الى هذا الامر بشان سلاح الحوثيين في اليمن - أخبار كلمتك

مقرب من نص ر الله يدعو الى هذا الامر بشان سلاح الحوثيين في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:52 مساءً - كلمتك/خاص:

قال محمد علي الحسيني المقرب السابق من نصر الله:‏نؤيد ونبارك ما قاله السيد السيستاني  من ضرورة منع التدخلات الخارجية في شؤون الدول الاسلامية والعربية وضرورة حصر السلاح بيد الدولة .
واضاف:هذا الكلام ينطبق على العراق واليمن وسوريا بوجود فئات تناقض هذه الفتوى وتجعل من بلدها ساحة لتصفية حسابات اقليمية او تكريس نفوذ لقوى خارجية خصوصا .
واختتم:كما ان هذا الكلام المرجعي ينطبق بشكل خاص ومحدد على لبنان الذي حوله الحزب الى رأس حربة ايرانية في مواجهة دول الاقليم ، وجعل من شعبه وقودا لحرب يرفضها اللبنانيون. فكانت النتيجة تدمير البلد على رؤوس الجميع ، وخصوصا الشيعة ، الذين دمرت قراهم وبلداتهم من دون طائل وقتل منهم المئات والاف بلا سبب يعنيهم.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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