اكدت مصادر بحشد الحوثيين لمئات المقاتلين صوب الحديدة استعدادا للحرب مع الشرعية.
وقالت مصادر:حشد الحوثيين المئات إلى الحديدة وسط إنتشار كبير وغير مسبوق في الشريط الساحلي جنوب الحديدة.
واضافت:اصدر الحوثيين توجيهات عاجلة بنقل نزلاء السجن المركزي بالكامل إلى صنعاء، وإخلاء السجون، وكذلك توجيهات للتجار بإخلاء الميناء من أي بضائع بشكل عاجل، استعدادا لمواجهات محتملة، مع قوات الشرعية.
الكشف عن حالة طوارئ وحشد عسكري غير مسبوق في الحديدة استعدادا للحرب - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:35 مساءً - كلمتك/خاص:
اكدت مصادر بحشد الحوثيين لمئات المقاتلين صوب الحديدة استعدادا للحرب مع الشرعية.
اكدت مصادر بحشد الحوثيين لمئات المقاتلين صوب الحديدة استعدادا للحرب مع الشرعية.
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