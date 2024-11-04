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الكشف عن حالة طوارئ وحشد عسكري غير مسبوق في الحديدة استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

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الكشف عن حالة طوارئ وحشد عسكري غير مسبوق في الحديدة استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة طوارئ وحشد عسكري غير مسبوق في الحديدة استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:35 مساءً - كلمتك/خاص:

اكدت مصادر بحشد الحوثيين لمئات المقاتلين صوب الحديدة استعدادا للحرب مع الشرعية.
وقالت مصادر:حشد الحوثيين المئات إلى الحديدة وسط إنتشار كبير وغير مسبوق في الشريط الساحلي جنوب الحديدة.
واضافت:اصدر الحوثيين توجيهات عاجلة بنقل نزلاء السجن المركزي بالكامل  إلى صنعاء، وإخلاء السجون، وكذلك توجيهات للتجار بإخلاء الميناء من أي بضائع بشكل عاجل، استعدادا لمواجهات محتملة، مع قوات الشرعية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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