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الكشف عن خطأ كارثي ببطائق تسجيل الدخول بمطار عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن خطأ كارثي ببطائق تسجيل الدخول بمطار عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن خطأ كارثي ببطائق تسجيل الدخول بمطار عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط سمير سعيد فارع:لا اعلم من هي الجهة المسؤولة عن بطاقة الوصول في مطار عدن الدولي اهي سلطة المطار او الداخلية او النقل ولكن كانت من تكون فانا هنا ارجو من تلك الجهة ان تقوم بإعادة طباعة البطاقة حتى تقوم بتصحيح الجزء الانجليزي منها لانه بصراحة مالوش حل خطاء لغوية وجمل غلط واسئلة تخلي المسافر الاجنبي يحتار لاجابتها .

واضاف:فعلي سبيل المثال الجزء العربي يقول غرض الدخول ( خاص بالاجانب) لكن بالانجليزي مكتوب غرض المغادرة ؟؟؟؟ وعلى المسافر عند الوصول ان يكتب ليش هو يشتي يغادر البلد هل يشتي يغادر اليمن لان معاه مؤتمر باليمن او معرض او لانه يشتي يزور اليمن او ليش ؟ شفتم كيف السؤال يجيب الحيرة ؟

واختتم:وسؤال اخر عن فترة الاقامة باليمن ( طبعا السؤال كمان مكتوب غلط لكن مش هنا المشكلة) المشكلة ان على المسافر اختيار واحد من الاجوبة التالية : فندق ، سكن خاص ، شقة مفروشة والاجانب طبعا ياخذوا هذه الكروت بمحمل الجدية وتلاقي المسافر مطنن من اول مايوصل مطار عدن مش عارف ايش يكتب للاجابة على هذه الاسئلة المهمة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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